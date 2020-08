Lehrergewerkschaft will mehr Tempo bei Digitalisierung

Mainz Die Digitalisierung an Schulen in Rheinland-Pfalz kommt aus Sicht der Lehrergewerkschaft VBE nur schleppend voran. „Während der Sommerferien gab es keine Fortschritte, Gelder sind nicht geflossen“, sagte Lars Lamowski, stellvertretender Landesvorsitzender des Lehrerverbands VBE Rheinland-Pfalz.

An seiner Grundschule, der Michaelschule in Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen, habe ein Testlauf mit einem Livestream vor den Ferien gut funktioniert. Die Kinder hätten so im Falle einer teilweisen Schulschließung von zu Hause mitarbeiten können.