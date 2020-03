Lehrergewerkschaft fordert mehr Bäder für Schwimmunterricht

Mainz 2018 sind in Rheinland-Pfalz 22 Menschen bei Badeunfällen gestorben. Im Ernstfall können Schwimmkenntnisse Leben retten. Doch die können nur vermittelt werden, wenn es dafür genügend Bäder gibt, warnen GEW und DLRG.

Die Rahmenbedingungen hierfür unterscheiden sich nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz aber von Region zu Region. „Der Wille ist da und in vielen Städten und Kommunen gibt es auch regelmäßig Schwimmunterricht“, sagte GEW-Landesvorsitzender Klaus-Peter Hammer der Deutschen Presse-Agentur. Gerade im ländlichen Raum fehlt es aber an Hallenbädern oder Busse, um die Schüler zum nächsten Bad zu fahren.

Das DLRG befürchtet, dass durch den ausbleibenden Unterricht einige Kinder Nichtschwimmer bleiben. Sie seien gerade im Sommer besonders gefährdet, wenn sie in der Nähe vom Schwimmbecken und Seen spielen. Einer Umfrage zufolge, die die DLRG im Jahr 2017 in Auftrag gegeben hat, sind rund 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer.

Die Gefahren lauern aber nicht in erster Linie in Schwimmbädern oder an überwachten Badeseen. Problematisch wird es laut Vogt, wenn Nichtschwimmer in eine Situation kommen, in der sie schwimmen müssen - etwa weil sie eine Flussströmung erfasst. Solche Fälle gebe es etwa in heißen Sommern immer wieder, wenn viele Menschen auf der Suche nach einer Abkühlung sind. Auch solche, die nicht so gut schwimmen können. 2018 starben in rheinland-pfälzischen Gewässern 22 Menschen. Die DLRG stellt am (heutigen) Donnerstag die Zahlen für das vergangene Jahr vor.