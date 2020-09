Lehrerfortbildung in Corona-Zeiten ausgeweitet

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Mainz Die Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz haben in diesem Jahr verstärkt an Fortbildungsangeboten teilgenommen. Seit Beginn der Corona-Pandemie Ende Februar hätten mehr als 12 000 Lehrerinnen und Lehrer insgesamt 465 Fortbildungsangebote des Pädagogischen Landesinstituts genutzt, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in einer Fragestunde des Landtags in Mainz mit.

Hinzu komme die Arbeit von zwei weiteren Instituten mit kostenlosen pädagogischen Fortbildungsangeboten.