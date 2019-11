Preisträger aus Saarbrücken und Blieskastel : Lehrer aus dem Saarland erhalten Deutschen Lehrerpreis

Saarbrücken Mehrere saarländische Lehrkräfte sind am Montagmorgen in Berlin für ihre pädagogischen Leistungen ausgezeichnet worden.

Ein Lehrer und ein Pädagogen-Team aus dem Saarland sind für ihr pädagogisches Engagement ausgezeichnet worden. Sebastian Kloß erhielt den Deutschen Lehrerpreis in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ für seine Arbeit am Gymnasium am Rotenbühl in Saarbrücken. Das Pädagogen-Team um Mathias Glahn und Christoph Thiel von der Geschwister-Scholl-Schule Blieskastel zeichnete die Jury für das Projekt „TuK - Technik und Klima“ mit dem Digital-Sonderpreis der Vodafone Stiftung Deutschland aus, wie der Deutsche Philologenverband und die Vodafone Stiftung mitteilten.