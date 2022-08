Grüne : Lehren aus der Pandemie für Familien und Jugend umsetzen

Pia Schellhammer (Bündnis 90/ Die Grünen), Parlamentarische Geschäftsführerin, spircht. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Mainz Die besonderen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf junge Menschen müssen nach Einschätzung der Grünen in Rheinland-Pfalz Konsequenzen für Armutsbekämpfung und Jugendbeteiligung haben. Von Armut betroffene Familien hätten weitaus stärker unter der Pandemie gelitten als andere, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Landtag, Pia Schellhammer, am Dienstag in Mainz.

„Und Beteiligung macht resilienter, gerade in Krisen.“

Mit der vom Bund geplanten Kindergrundsicherung könnten viele Familien wieder handlungsfähig werden, sagte die familienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Lisett Stuppy, in einer ersten Bewertung zur Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage zu den Corona-Folgen für Kinder und Jugendliche. „Es ist notwendig, eine strukturelle Armutsbekämpfung mit einem ganz neuen System anzugehen.“ Mit dem Angebot von ersten Pilotstandorten zur Einführung der Kindergrundsicherung werde Rheinland-Pfalz bei der Einführung vorne mit dabei sein.

Als jugendpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion sagte Fabian Ehmann, das Familienministerium in Mainz bereite zurzeit ein Konzept für die im Koalitionsvertrag vorgesehene Einrichtung eines Jugendbeirats auf Landesebene vor. „Das soll kein Gremium sein, wo man sich zweimal im Jahr bei Kaffee und Kuchen trifft - da soll auch wirklich Power dahinter sein.“ Ehmann sprach sich gegen die vom CDU-Landesvorsitzenden Christian Baldauf geforderte Einführung eines verpflichtenden Dienstjahres nach dem Schulabschluss aus. Es gebe „ein starkes Angebot an freiwilligen Diensten“, sagte der Abgeordnete. „Wir brauchen kein verpflichtendes Jahr, das allen in den Lebenslauf reindiktiert wird.“

© dpa-infocom, dpa:220823-99-487161/2

(dpa)