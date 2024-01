Innenstadt Leere Fußgängerzone? Kommunalpolitik will sich einmischen

Viele Innenstädte leiden darunter, dass die Menschen immer häufiger online statt vor Ort einkaufen. Zudem macht die Teuerungsrate den Einzelhändlern zu schaffen, weil viele Menschen ihr Geld lieber zusammenhalten anstatt zu shoppen. Wenn viele Läden in der Fußgängerzone leer stehen, leidet die Attraktivität, was die verbliebenen auch zu spüren bekommen. Und die neuerliche Insolvenz der Warenhauskette Galerie Karstadt Kaufhof dürfte auch bei den verbliebenen Standorten in Bayern Sorgen auslösen: Wird das klassische Warenhaus als prägendes Gebäude in der Innenstadt bleiben können?