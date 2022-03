Blaulicht : Leblose Frau in Trierer Hotel aufgefunden: Polizei ermittelt wegen möglichem Tötungsdelikt

Foto: dpa/Fabian Strauch

Trier Die Kriminalpolizei ermittelt in Trier, nachdem am Montagvormittag eine tote Frau in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde.

Am Montagvormittag wurde eine leblose Frau in einem Hotelzimmer in der Trierer Innenstadt aufgefunden. Die Ermittler schließen ein Tötungsdelikt nicht aus. Die Kriminaldirektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.