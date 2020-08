Lebhafte Debatte über Schulbusverkehr: CDU-Antrag abgelehnt

Mainz Regierungsparteien und Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag haben am Freitag heftig über die Verantwortung bei Problemen in der Schülerbeförderung gestritten. Während die CDU die Landesregierung für übervolle Schulbusse verantwortlich machte, betonten die Regierungsfraktionen die Zuständigkeit der Kommunen und wiesen auf die Bereitstellung von 250 zusätzlichen Bussen durch das Land hin.

„Kinder sind beim Bremsen und in Kurven den Gesetzen der Physik schutzlos ausgeliefert“, sagte der Pirmasenser CDU-Abgeordnete Thomas Weiner. „Die Zeit der Stehplätze in den Überlandbussen muss zu Ende gehen.“ In einer Verordnung müsse die zulässige Nutzung von Stehplätzen schrittweise reduziert werden.