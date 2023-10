Behörden Lebensmittelkontrollen: Draht und Kunststoffstücke gefunden

Listerien im Nudelsalat, Salmonellen in Proben einer Gaststätte, dazu Draht und Kunststoffsplitter in Produkten - die rheinland-pfälzischen Lebensmittelkontrolleure haben bei 19 430 Proben 19 Fälle als gesundheitsschädlich eingeordnet. Bei der überwiegenden Anzahl der Beanstandungen sei es im vergangenen Jahr um falsche oder irreführende Kennzeichnungen gegangen, sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Montag in Mainz.