Verbraucher Lebensmittelhersteller ruft Bio-Brokkoli-Samen zurück

Neustadt/Weinstraße · Der Lebensmittelhersteller Govinda Natur ruft eine Charge gekeimte Bio-Brokkoli-Samen zurück. In der Charge 2803/3 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.09.2025 sei bei dem Produkt eine erhöhte Keimzahl an Bakterien festgestellt worden, teilte das Unternehmen mit Sitz im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße am Mittwoch mit.

08.11.2023 , 18:03 Uhr

Die im Text genannte Ware wurde zurückgerufen. Foto: ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration

Die Erreger vom Typ Bacillus Cereus könnten Brechreiz oder Durchfall auslösen. Das Produkt solle vorsorglich nicht verzehrt werden und könne zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage eines Kassenzettels erstattet. Andere Chargen des Produkts seien nicht betroffen. Die Lebensmittelwarnung betrifft zwölf Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. © dpa-infocom, dpa:231108-99-874101/3

(dpa)