Landgericht Saarbrücken : Lebenslange Haft für Mord aus Eifersucht

Püttlingen/Saarbrücken Eine 58-jährige Saarländerin, die ihren früheren Lebensgefährten getötet hat, ist wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. „Es war praktisch ein Schulbeispiel für Heimtücke“, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Saarbrücken am Mittwoch über die Tat einer 58-jährigen Saarländerin.

Aus „Wut und Eifersucht“ hatte die Masseurin nach eigenen Angaben am Abend des 7. Februar 2019 ihren früheren Lebensgefährten getötet, als er gerade seine Krankengymnastik-Praxis in Püttlingen abschließen wollte. Bewusst habe die Frau die Arg- und Wehrlosigkeit des Mannes ausgenutzt, so die Urteilsbegründung. „Der Tatplan sah ja gerade vor, dass ein Überraschungsmoment geschaffen werden sollte, bei der das Opfer keine Chance hatte“, sagte Richter Bernd Weber. Vier Schüsse habe die Sportschützin beidhändig auf den Mann abgegeben - den letzten, als er bereits auf dem Boden lag.