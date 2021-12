Lebenslange Haft für Angeklagte im Mordprozess ohne Leiche

Saarbrücken Von der Leiche des Mordopfers fehlt bis heute jede Spur - dennoch steht für das Landgericht Saarbrücken fest: Zwei Männer haben vor mehr als 30 Jahren einen anderen Mann umgebracht. Sie müssen deswegen sehr lange ins Gefängnis.

Für den gemeinschaftlichen Mord an einem seit mehr als 30 Jahren verschwundenen Mann hat das Landgericht Saarbrücken die beiden Angeklagten jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es in seiner Urteilsbegründung vom Dienstag als erwiesen an, dass die beiden inzwischen 56 und 57 Jahre alten Männer im September 1991 den damals 27-Jährigen aus Völklingen in ein Waldstück bei Wadgassen gelockt und heimtückisch ermordet hatten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.