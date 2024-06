Landgericht Frankenthal Lebensgefährten in den Rücken gestochen? Prozess beginnt

Die Frau soll am 2. Januar ihren Lebensgefährten getötet haben. Dazu soll sie der Anklagebehörde zufolge dem Mann in der gemeinsamen Wohnung bei einem Streit mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen haben. Das Opfer konnte demnach in die benachbarte Wohnung seiner Mutter flüchten, starb aber auf dem Weg ins Krankenhaus.