LBS Südwest profitiert von Wunsch nach Eigenheim

Ein Logo leuchtet an der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Stuttgart Die LBS Südwest profitiert vom anhaltenden Wunsch nach Wohneigentum. Die Kreditauszahlungen der Landesbausparkasse legten im vergangenen Jahr noch einmal minimal auf 1,78 Milliarden zu, wie Vorstandschef Stefan Siebert am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

Die Objekte seien vielerorts knapp, die Preise hoch und damit auch die Anforderungen an das benötigte Eigenkapital. „Gerade vor dem Hintergrund leicht steigender Zinsen tritt langfristige Zinssicherheit in der Finanzierung wieder stärker in den Vordergrund.“