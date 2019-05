Versöhnlicher Saisonabschluss : Lautern trotzt Meister Bayern 1:1-Remis ab

Kaiserslautern Eine turbulente Saison ist für den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Montagabend mit einem Höhepunkt zu Ende gegangen.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden mit dem verpassten Aufstieg in die 2. Liga gelang den Lauterern ein versöhnlicher Saisonabschluss. Drei Tage nach dem Verbandspokalsieg und der damit verbundenen DFB-Pokal-Qualifikation durften die leidgeprüften Fans nochmal in den Genuss von Franck Ribéry, Mats Hummels und Co. kommen. Weil die Bayern zwei Tage nach dem Titelgewinn im DFB-Pokal nur mäßig engagiert auftraten, konnte Hendrick Zuck die Pfälzer in Führung bringen (9.). Robert Lewandowski glich zum 1:1-Endstand aus (79.).