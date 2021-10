Lautern-Profi Götze geht es besser: „Kopf ist noch dran“

Kaiserslautern Felix Götze, Mittelfeldspieler des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, hat seinen Humor nach der im Ligaspiel gegen den MSV Duisburg erlittenen Gehirnerschütterung nicht verloren. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus verfasste der 23 Jahre alte Bruder von 2014er-Weltmeister Mario Götze einen Post in den Sozialen Medien, bei dem er unter anderem schrieb: „Mir geht's soweit gut!

Götze war am Montagabend in der 86. Minute mit MSV-Spieler Rolf Feltscher zusammengeprallt und musste nach langer Behandlung auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, welches er aber bereits am Dienstag wieder verlassen konnte.