Lautern gelingt Befreiungsschlag: 2:1 beim FSV Zwickau

Zwickau Dem 1. FC Kaiserslautern ist am neunten Spieltag der 3. Fußball-Liga ein Befreiungsschlag gelungen. Durch einen 2:1 (0:0)-Auswärtssieg beim FSV Zwickau feierten die Pfälzer am Samstag ihren ersten Sieg in dieser Saison.

