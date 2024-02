2. Bundesliga Lautern-Coach Funkel: Mission am letzten Spieltag beendet

Dass er noch einmal aus dem Trainer-Ruhestand zurückgekehrt ist, sei bei vielen aus seinem persönlichen Umfeld auf Unverständnis gestoßen. „Viele Leute, die mich kennen, können nicht verstehen, warum ich das mache“, sagte Funke. „Allerdings können die Menschen, die mich sehr gut kennen, nachvollziehen, was ich jetzt denke und fühle.“ Fußball sei ein ganz, ganz großer Teil seines Lebens: „Wenn das nicht so wäre, würde ich das nicht mehr machen. Ich habe diesen Nervenkitzel am Sonntag in Nürnberg wieder gespürt.“