Bundesminister im Saarland Lauterbach: Bei Krankenhausreform „nach vorne gekommen“

Jung zeigte sich erfreut, in der Enddebatte zur Reform noch einmal die saarländischen Positionen einbringen zu können. Ziel sei es, für mehr Qualität in der Patientenversorgung und weniger Bürokratie zu sorgen, aber auch für weniger ökonomischen Druck und eine bessere Ausstattung der Häuser. Nach Ansicht von Lauterbach werden die neuen Regelungen im Saarland „auf fruchtbaren Boden treffen“. Denn sie würden in jenen Bundesländern am besten gelingen, wo man sich schon vorher zu einer aktiven Krankenhausplanung bekannt habe und nichts dem Zufall überlasse.