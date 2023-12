Merzig-Wadern Lauter Knall in der Nacht: Autofahrer landet in Vorgarten

Losheim am See · Ein lauter Knall hat Bewohner von Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) mitten in der Nacht auf Samstag aufgeschreckt. Draußen bot sich ihnen nach Angaben der Polizei ein Bild der Verwüstung: zwei total beschädigte Autos, eine zerstörte Straßenlaterne, auslaufende Betriebsstoffe und ein verletzter Mann in einem Vorgarten.

10.12.2023 , 08:06 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa

Hinzugerufenen Polizisten ermittelten, dass der 22-Jährige frontal mit hoher Geschwindigkeit auf einen geparkten Pkw aufgeprallt war. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der verletzte 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er sich einer Blutprobe unterziehen, da er laut Polizei offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Seinen Führerschein nahmen die ermittelnden Beamten noch im Krankenhaus in Verwahrung. © dpa-infocom, dpa:231210-99-242465/2

(dpa)