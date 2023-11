2. Bundesliga Laufstark und souverän: FC St. Pauli siegt in Elversberg

„In der ersten Halbzeit waren wir sehr ballsicher. In der zweiten Halbzeit hat man dann, glaube ich, schön die Englische Woche gemerkt“, sagte Johannes Eggestein. Der Ex-Bremer hatte in der 16. Minute mit seinem sechsten Liga-Tor in dieser Saison nach einem Eckball vom wieder einmal überragenden Marcel Hartel sein Team in Führung gebracht. Hartel selbst (31.) traf eine Viertelstunde später mit einem Schuss aus 20 Metern unter die Latte und markierte ebenfalls sein sechstes Saisontor.