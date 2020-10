Latza verteidigt Mainzer Spielerstreik: „Wir stehen dazu“

Mainz Mannschaftskapitän Danny Latza hat den Streik der Fußballprofis vom FSV Mainz 05 verteidigt. „Uns war bewusst, dass dies etwas auslösen könnte. Aber in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass diese Aktion nicht geplant war, es hat sich einfach sehr viel angestaut“, sagte der 30-Jährige im Interview der Zeitungen der VRM-Gruppe (Dienstag).

Jetzt gehe es darum, alles in die richtigen Bahnen zu lenken, zusammen an einer besseren Zukunft zu arbeiten. „Deshalb investieren wir viel Zeit in die Aufarbeitung“, sagte Latza fast drei Wochen nach der Streikaktion, in deren Folge Cheftrainer Achim Beierlorzer gehen musste.