Stau auf der A 1 : Lastwagenunfall auf Autobahn 1 sorgt für langen Stau

Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schweich Ein Lastwagenunfall auf der Autobahn 1 nahe Schweich an der Mittelmosel hat am Montagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Unfallstelle sei voll gesperrt, aus dem aufgerissenen Lkw-Tank sei eine größere Menge Kraftstoff gelaufen, teilte die Autobahnpolizei in Schweich mit.

