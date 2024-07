Ein Schwerverletzter Lastwagen stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Ein mit Schutt beladener Lastwagen ist in Koblenz mehrere Meter in die Tiefe auf einen Zubringer der Europabrücke gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Lkw am Donnerstagmorgen auf der Brücke der B9 in Richtung Norden fahrend von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke. Er blieb vier bis fünf Meter tiefer auf einem Zubringer der Brücke umgekippt liegen.