Lastwagen mit Corona-Impfstoffen dürfen auch sonntags fahren

Mainz Lastwagen mit Corona-Impfstoffen an Bord dürfen in Rheinland-Pfalz auch an Sonn- und Feiertagen fahren. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung sei bereits erteilt worden, teilte das Verkehrsministerium in Mainz am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa