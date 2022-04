Ahrweiler : Lastwagen kracht in Stauende: Fahrerkabine wird abgerissen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Waldorf/Mendig Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 61 im Norden von Rheinland-Pfalz auf ein Stauende gefahren und schwer verletzt worden. Er habe am Freitag bei Waldorf (Kreis Ahrweiler) in Fahrtrichtung Norden offenbar den Stau übersehen und sei ungebremst in einen am Ende der Kolonne auf der rechten Fahrspur stehenden anderen Lkw gekracht, teilte die Autobahnpolizei in Mendig mit.

Der 37 Jahre alte Fahrer sei bei dem Aufprall in seiner Kabine eingeklemmt worden und habe erst nach mehr als einer Stunde von Rettungskräften aus dem komplett verformten Wrack gerettet werden können. Er kam in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Auf der A61 bildete sich nach dem Unfall zeitweise ein Rückstau von mehr als zehn Kilometern.

(dpa)