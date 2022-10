Westerwaldkreis : Lastwagen fährt auf Stauende: Verzögerungen auf A3 und A48

Montabaur Auf der Überleitung von der Autobahn 48 zur Autobahn 3 bei Montabaur ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen auf ein Stauende gefahren. Der Fahrer sei mit seinem Fahrzeug gegen einen stehenden Lastwagen geprallt und in seinem Führerhaus eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit.

Die Rettungsarbeiten dauerten am Morgen an. Es sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A3 in Richtung Frankfurt und auf der A48 in Richtung Dernbach zu rechnen, hieß es. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.