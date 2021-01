Laster erfasst Fußgänger: Schwere Verletzungen

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Ein Fußgänger ist in Ludwigshafen von einem Laster angefahren und schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

