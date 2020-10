Last-Minute: Saarbrücken verpasst Sprung auf Platz eins

Ein Fußball-Spiel. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Aufsteiger 1. FC Saarbrücken hat in letzter Minute den Sprung auf den ersten Tabellenplatz in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Saarländer verloren am Samstag in Düsseldorf mit 0:1 (0:0) beim KFC Uerdingen und sind damit vorerst Dritter.

