Rettungseinsatz Langer Stau nach Verkehrsunfall auf A63 bei Freimersheim

Der Fahrer wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 2500 Euro schätzt. Der Fahrer des Lkw blieb laut Mitteilung unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die A63 Richtung Mainz für fast zweieinhalb Stunden vollgesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.