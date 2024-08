Landkreis Germersheim Landwirtschaftlicher Unterstand in Neuburg abgebrannt

Ein landwirtschaftlicher Unterstand in Neuburg am Rhein (Landkreis Germersheim) ist in der Nacht abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand des frei stehenden Unterstands gegen 22.30 Uhr gemeldet. Gegen 03.30 Uhr konnte die Feuerwehr die Flammen vollständig löschen. Verletzt wurde niemand.