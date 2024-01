Protest Landwirte im Saarland mit Konvois gegen Sparpläne

Mit einer Traktoren-Sternfahrt protestieren Landwirte aus dem Saarland am heutigen Montag gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Autofahrer müssen sich deshalb vom frühen Morgen an auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Bundesland einstellen, wie die Polizei mitteilte. Die Sternfahrt der Landwirte soll in drei Konvois zum Schlossplatz in Saarbrücken führen, wo am Montagnachmittag die Abschlusskundgebung geplant ist. Die Polizei rechnete mit rund 500 beteiligten Fahrzeugen.