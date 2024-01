Bauernproteste Landwirte fordern Dialog: Ministerin Schmitt auch

Knapp 1000 Bauern und Winzer haben nach Polizeiangaben am Mittwoch vor dem rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz gegen geplante Subventionskürzungen protestiert und mehr Verständnis gefordert. Dazu waren sie mit rund 90 Traktoren und anderen Fahrzeugen in die Landeshauptstadt gekommen. „Es war sehr entspannt und kooperativ“, sagte ein Polizeisprecher. Es habe auch nur leichte Verkehrsbeeinträchtigungen gegeben.