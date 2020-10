Landtagswahl: Kleine Parteien für niedrige Zulassungshürden

Mainz Vor der Landtagswahl im kommenden März haben sechs kleine Parteien die Landesregierung aufgefordert, die Hürden für die Zulassung zur Wahl zu senken. Wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie müsse die Voraussetzung von mindestens 2.080 gültigen Unterschriften von Unterstützern gelockert werden, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Brief von Volt, Die Partei, Piratenpartei, Klimaliste, Linkspartei und ÖDP.

„Sollten die Landesregierung und der Landtag untätig bleiben, behalten wir uns vor, rechtliche Schritte zu ergreifen“, heißt es in dem Brief.