Landtagswahl am 14. März 2021

Abgeordnete im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Der Landtag von Rheinland-Pfalz wird am 14. März 2021 neu gewählt. Das kündigte der rheinland-pfälzische Innenminister und SPD-Landeschef Roger Lewentz am Donnerstag in Mainz an. Er werde den Wahltermin gemeinsam mit seinem baden-württembergischen Kollegen vorschlagen.

