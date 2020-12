Landtagssitzung verkürzt: Regierungserklärung zum Shutdown

Der rheinland-pfälzischen Landtag, der in der Rheingoldhalle tagt, diskutiert am Nachmittag nach einer Regierungserklärung zur Corona-Pandemie. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Mainz Die Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags in dieser Woche wird wegen der Corona-Pandemie von drei Tagen auf einen Tag verkürzt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird im Plenum an diesem Dienstag (12.00 Uhr) die Maßnahmen und Regelungen für den am Mittwoch beginnenden Shutdown in Rheinland-Pfalz in einer Regierungserklärung erläutern.

Die Verabschiedung des Haushalts für 2021 steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Zu Beginn der Plenarsitzung gedenken die Abgeordneten in der Rheingoldhalle mit einer Schweigeminute der Opfer der Amokfahrt von Trier.

Darauf hat sich der Ältestenrat am Montag in einer Sondersitzung verständigt, wie Landtagssprecher Marco Sussmann in Mainz mitteilte. Dreyer hatte das Gremium zuvor über die Ergebnisse der Länderschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag informiert. Die Aussprache zur Regierungserklärung soll gemeinsam mit der Grundsatzaussprache über den Haushalt geführt werden.