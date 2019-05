Landtagssanierung im Plan

Mainz Die Sanierung des historischen Deutschhauses mit dem Landtag in Mainz verläuft planmäßig. Sowohl die veranschlagten Kosten in Höhe von rund 60 Millionen Euro als auch der Zeitplan würden voraussichtlich eingehalten, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) bei einem Rundgang über die Baustelle.

Dafür wurden rund 85 Kubikmeter Beton gebraucht, wie Architekt Andreas Nath am Freitag sagte. Der neue Plenarsaal hat eine Größe von rund 335 Quadratmetern. Derzeit arbeiteten jeden Tag zwischen 50 und 60 Handwerker und Monteure auf der Baustelle. 16 bis 18 unterschiedliche Firmen seien vertreten.

Richtfest wird voraussichtlich am 28. August gefeiert. In der zweiten Jahreshälfte 2020 soll das Ensemble neben dem kurfürstlichen Schloss am Rhein fertig sein. Nach der Sommerpause werde die Gastronomie für das öffentlich zugängliche Restaurant ausgeschrieben. Der neue Anbau dafür ist etwa 350 Quadratmeter groß.