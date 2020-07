Landtagsrestaurant nimmt Gestalt an: Betreiber gesucht

Die Visualisierung zeigt das künftige Restaurant des rheinland-pfälzischen Landtags. Foto: a|sh sander.hofrichter architekten GmbH/dpa

Mainz Das neue Restaurant am Mainzer Landtag nimmt Gestalt an. Die rötliche Sandsteinfassade ist bereits gut zu erkennen. Der Betreiber für das öffentlich zugängliche Restaurant mit Rheinblick in der Nachbarschaft des Kurfürstlichen Schlosses wird noch gesucht.

Ausgeschrieben wurde dieser Betrieb Mitte Juli, den Zuschlag soll es voraussichtlich Ende November geben, wie der Sprecher des Landtags, Marco Sussmann, mitteilte. Die Ausschreibung läuft noch bis zum 11. August.