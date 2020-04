Landtagsfraktionen gegen Erhöhung ihrer Abgeordnetenbezüge

Mainz Die fünf Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag sind gegen die eigentlich geplante Erhöhung ihrer Abgeordnetenbezüge 2021. Darauf haben sich die drei Regierungsfraktionen und die CDU-Opposition am Gründonnerstag verständigt.

Die Abgeordneten bekommen seit 2020 etwa 6800 Euro Entschädigung im Monat. Die Erhöhung ihrer sogenannten Diäten orientiert sich an der Einkommensentwicklung und an der Besoldung eines Landesbeamten der Gruppe A 16 - so viel bekommt etwa ein Oberstudiendirektor an einem Gymnasium.