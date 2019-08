Landtag zeigt sich besorgt über Rückgang von Agrarbetrieben

Mainz Die rückläufige Zahl landwirtschaftlicher Betriebe in Rheinland-Pfalz hat am Mittwoch die Diskussion im Landtag über den Agrarbericht 2019 geprägt. „Wir wollen den Trend stoppen, dass wir immer weniger Betriebe haben“, sagte der FDP-Abgeordnete und Viehhalter Marco Weber.

Die Zahl der Betriebe in Rheinland-Pfalz ist seit 2010 um 2,5 Prozent auf gut 16 000 gesunken, die durchschnittliche Betriebsgröße aber um 23 Prozent auf 42,2 Hektar gestiegen. Die Auswirkungen des Russland-Embargos und des Preisverfalls von Milch in den Jahren 2014 bis 2016 seien inzwischen überwunden, heißt es in dem Bericht. „Stattdessen treten aber zunehmend die Klimaveränderungen als Einflussfaktor auf den Agrarmärkten auf.“