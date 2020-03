Landtag wird für Plenum am Mittwoch verkleinert

Mainz Für die Plenarsitzung des Landtags am (morgigen) Mittwoch wird das Parlament verkleinert, um das Coronavirus-Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Der Landtag habe sich auf ein sogenanntes Pairing-Verfahren mit einer Zielgröße von 57 Abgeordneten verständigt, teilte Landtagssprecher Marco Sussmann mit.

Zuvor war bereits das Programm der Plenarwoche drastisch zusammengekürzt worden. Statt einer dreitägigen Beratung soll es am (morgigen) Mittwochnachmittag nur noch eine Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zur Coronavirus-Situation in Rheinland-Pfalz und die Behandlung eines Antrags der CDU-Fraktion zur Einsetzung einer Enquete-Kommission Pandemie geben. Außerdem sollen dem Landtag Gesetze vorgelegt werden, die in zweiter Lesung verabschiedet werden sollen. Dazu gehört das Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und das Landesfinanzausgleichsgesetz zu wiederkehrenden Beiträgen beim kommunalen Straßenausbau.