Innere Sicherheit Landtag verschiebt Lesung des Verfassungsschutzgesetzes

Der Gesetzentwurf werde voraussichtlich in der nächsten Plenarsitzung am 30. September oder 1. Oktober wieder auf die Tagesordnung kommen, hieß es in Mainz. Mit der Novelle soll das Landesverfassungsschutzgesetz rechtssicher geschärft werden. Dabei geht es auch darum, Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden. Ein wesentlicher Punkt in der Novelle ist die sogenannte Beobachtungsbedürftigkeit: die Frage, wann, wie und in welchem Ausmaß der Verfassungsschutz bestimmte Bestrebungen beobachten darf.