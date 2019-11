Landtag tagt: Neufassung des Landesverfassungsschutzgesetzes

Drei Farbstifte in den Farben Rot, Grün und Gelb sind vor einem Wappen von Rheinland-Pfalz platziert. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Die Novelle zum Landesverfassungsschutzgesetz und der Bericht zu Erziehungshilfen beschäftigen den rheinland-pfälzischen Landtag heute. In der aktuellen Debatte am ersten der beiden Plenumstage geht es auf Initiative der CDU um Kritik an der Bildungspolitik der Landesregierung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die AfD will in der 92. Sitzung des Landtags über die Auswirkungen des Spardrucks auf Banken für Rheinland-Pfalz debattieren. Die FDP-Fraktion macht die Lage rheinland-pfälzischer Bauern und Winzer zum Thema.