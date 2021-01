Landtag tagt häufiger als in der letzten Wahlperiode

Mainz Die Pandemie hat auch die Arbeit des Landtags in Rheinland-Pfalz durcheinander gewirbelt. Sitzungen mussten ausfallen und Extra-Sitzungen einberufen werden. Ein Überblick über die Arbeit des Landtags in der ausklingenden Wahlperiode.

Der rheinland-pfälzische Landtag ist in diesem Jahr 19 Mal zusammengekommen, darunter waren zwei Sondersitzungen wegen Corona. Zugleich fielen wegen der Pandemie sieben im Terminplan zu Jahresbeginn ausgewiesene Sitzungstage aus, wie Landtagssprecher Marco Sussmann der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte.

Insgesamt tagte der Landtag in der laufenden Wahlperiode bis Mitte Dezember 115 Mal, das waren acht Prozent oder sieben Sitzungstage mehr als in der vergangenen Legislaturperiode (bis Mitte Dezember 2015). Ein dreitägiges Plenum Ende Januar (27. bis 29.) wird voraussichtlich das letzte in der 17. Wahlperiode sein. Am 14. März wird der neue Landtag gewählt.

Die Fachausschüsse kamen in der noch laufenden 17. Wahlperiode auch häufiger zusammen als in der vorangegangenen (Vergleich immer bis Mitte Dezember). 777 mal tagten die Ausschüsse bis Mitte 2020. Das waren zwölf Prozent oder 81 Ausschusssitzungen mehr als in der 16. Legislaturperiode.

Die Zahl der Drucksachen stieg gar um 133 Prozent auf 14 010 (bis Mitte Dezember 2020). 171 Gesetzentwürfe wurden eingebracht, neun Prozent oder 18 weniger als in der vorangegangenen Wahlperiode (bis Mitte Dezember 2015). Die Landesregierung legte 100 der 171 Gesetzentwürfe vor, dazu kamen 28 der Fraktionen der Ampel-Regierung. 23 weitere Entwürfe der Regierungsfraktionen wurden von der oppositionellen CDU miteingebracht. Diese legte noch weitere neun Gesetzentwürfe vor, die kleinere Oppositionsfraktion AfD insgesamt elf - alle allein.

Die AfD hatte bei den Großen Anfragen an die Landesregierung von allen fünf Fraktionen die Nase vorn: 109 von 211 kamen von ihr. Die CDU stellte in der laufenden Legislaturperiode 83 Große Anfragen. Im Vergleich zur 16. Wahlperiode nahm die Zahl aller Großen Anfragen um 210 Prozent zu. Allein im Jahr 2020 (57) wurden fast so viele Große Anfragen gestellt wie in der gesamten Legislatur bis Mitte Dezember 2015 zuvor (68).