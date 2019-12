Landtag streitet ums rechte Maß für Düngemittel

Landtag Rheinland-Pfalz nimmt Agrarpolitik in den Blick. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Die Protestwellen der Bauern bewegen die letzte Plenarwoche der Mainzer Landespolitik. Richtig gut findet niemand das Agrarpaket der Bundesregierung. Es hagelt Vorwürfe nach allen Seiten.

Ohne Dünger bleiben Zucchini und Broccoli schmächtig, zu viel Dünger belastet das Grundwasser. In diesem Spannungsfeld hat der rheinland-pfälzische Landtag am Donnerstag eine teilweise heftige Debatte über die auch von der EU verlangte Einschränkung des Düngemitteleinsatzes geführt. Dabei versicherten alle fünf Fraktionen unter dem Eindruck der jüngsten Bauernproteste, auf der Seite der Landwirtschaft zu stehen.

Einen Tag nach einer Demonstration von rund 500 Bauern in Mainz rief Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) der CDU-Fraktion am Donnerstag zu: „Sie verschaukeln die Bäuerinnen und Bauern in diesem Land, das ist unverantwortlich.“ Es sei Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gewesen, die bei der EU-Kommission eine pauschale 20-prozentige Verringerung des Einsatzes von Düngemitteln vorgeschlagen habe. Dies sei von allen Agrarministern der Bundesländer als Zumutung für die Landwirtschaft abgelehnt worden.