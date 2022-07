Hochwasser : Landtag streitet erneut über Wiederaufbau im Ahrtal

Die bei der Flut im Sommer 2021 zerstörte historische Bogenbrücke in Rech ragt in die Ahr hinein (Luftaufnahme mit einer Drohne). Foto: Boris Roessler/dpa

Mainz Der Landtag hatte schon in dieser Woche nach der Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Dreyer über den Wiederaufbau im Ahrtal gestritten. Einen Tag später geht die heftige Debatte weiter.

Der rheinland-pfälzische Landtag hat am zweiten Tag in Folge kontrovers und emotional über den Wiederaufbau im Ahrtal debattiert. Die Anstrengungen der Landesregierung reichten nicht, und die Antragshürden für Geld aus dem insgesamt mit 15 Milliarden Euro für Rheinland-Pfalz ausgestatteten Wiederaufbaufonds seien viel zu hoch, kritisierte die CDU-Abgeordnete Petra Schneider am Donnerstag. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) wies die Kritik zurück. „Es ist das klare Ziel der Landesregierung, die Betroffenen bestmöglich zu unterstützen“, sagte sie.

Wenn dabei etwas nicht gut funktioniere, reagiere die Landesregierung. So habe Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung angekündigt, dass die Abschlagszahlungen von 20 Prozent in Härtefällen auf 40 Prozent erhöht würden. „Es gibt keine Beschwerde, der nicht nachgegangenen wird und keinen Einzelfall, den wir uns nicht anschauen“, versprach die Ministerin.