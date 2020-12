Landtag stellt Notsituation fest: Mehr Schulden möglich

Saarbrücken Der saarländische Landtag hat wegen der Corona-Pandemie offiziell eine Notsituation festgestellt. Damit machte er zu Beginn einer zweitägigen Debatte über den Doppelhaushalt des Landes für die Jahre 2021 und 2022 den Weg für eine höhere Verschuldung frei.

Die Ausgaben in den Jahren 2021 und 2022 werden mit jeweils 5,0 und 5,1 Milliarden Euro die Fünf-Milliarden-Grenze erstmals überschreiten. In den beiden Vorjahren lag das veranschlagte Haushaltsvolumen bei 4,6 und 4,8 Milliarden Euro. Der Budgetentwurf sieht für die kommenden beiden Jahre konjunkturbedingte neue Schulden in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro vor. Hinzu kommen aber wegen der Corona-Pandemie zusätzliche neue Kredite für die Ausgaben des Landes aus dem sogenannten Pandemie-Sondervermögen. Sie betragen 409 beziehungsweise 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022.