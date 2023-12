Parteien Landtag: SPD-Fraktion macht Veränderungen bei AfD zum Thema

Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktion wird in der aktuellen Debatte des Landtags an diesem Mittwoch (13. Dezember) die Entwicklungen in der AfD-Fraktion zum Thema machen. Die Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion sprach am Montag in Mainz von „besorgniserregenden Vorgängen“. Mit der Abwahl des bisherigen AfD-Fraktionschefs Michael Frisch hätten sich „die Wölfe ihres Schafspelzes“ entledigt.