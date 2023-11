Regierung Landtag: Solarenergie und Frauen in Kommunalpolitik Thema

Mainz · Der Ausbau der Solarenergie ist eines der Hauptthemen des zweiten Plenartags im rheinland-pfälzischen Landtag. Zunächst geht es am Mittwoch in Aktuellen Debatten (9.30 Uhr) aber auf Antrag der Grünen um Frauen in der Kommunalpolitik.

07.11.2023 , 17:36 Uhr

Journalisten, Gäste und Abgeordnete im Deutschhaus, dem Sitz des Landtags von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Die AfD will anschließend über schlechte Deutsch-Kenntnisse von Schülern sprechen. Auf Antrag der FDP befassen sich die Abgeordneten auch mit der Frage, wie Wirtschaft und Verkehr schneller voran gebracht werden können. Die Neufassung des Solargesetzes soll dabei helfen, das Ziel der Landesregierung realistischer zu machen, bis 2030 jährlich durchschnittlich 500 Megawatt Leistung zu erreichen. Dazu soll etwa die Errichtung einer Solaranlage bei Neubau und umfassender Dachsanierung öffentlicher Gebäude verpflichtend vorgeschrieben werden. Der Entwurf wird nach der zweiten Lesung voraussichtlich verabschiedet werden. Zur Abstimmung steht auch ein Entschließungsantrag der oppositionellen CDU-Fraktion zum Thema „Photovoltaik auf dem Dach muss das Neue normal werden“. © dpa-infocom, dpa:231107-99-859387/2

(dpa)