Energie Landtag: Saar-Kommunen müssen Platz für Windräder schaffen

Das Saarland will den Bau von Windkraftanlagen als Beitrag zur Energiewende in Deutschland massiv vorantreiben. Der saarländische Landtag beschloss am Mittwoch in Saarbrücken ein Gesetz, mit dem die Kommunen verpflichtet werden sollen, mehr Flächen für den Bau von Windkraftanlagen auszuweisen. Zugleich wird ihnen eine Beteiligung an den Erträgen der Stromproduktion versprochen. Mit einem anderen Gesetz soll der Bau von Windrädern in bisher besonders geschützten alten Teilen des Staatswaldes künftig ermöglicht werden.